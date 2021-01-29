Reuters: Взрыв у посольства Израиля в Нью-Дели мог быть терактом

Причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство небольшой мощности

Израиль расценивает взрыв, произошедший вечером в пятницу около посольства еврейского государства в Нью-Дели, как террористический акт.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник среди израильских должностных лиц.

В свою очередь израильское государственное радио Kan информировало со ссылкой на источники в Израиле и Индии, что происшествие трактуется как "инцидент в сфере безопасности, направленный против израильского посольства". Отмечается, что усилены меры безопасности в представительствах Израиля по всему миру.

Ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции сообщил, что в пятницу около здания посольства Израиля в центре Нью-Дели произошел взрыв. По его данным, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Сообщений о пострадавших пока не поступало, район взрыва оцеплен.

Взрыв произошел менее чем в двух километрах от площади Виджайя-Чоук, где президент страны Рам Натх Ковинд, премьер-министр Нарендра Моди и другие высокопоставленные члены правительства собрались на праздничную церемонию, посвященную окончанию торжеств по случаю Дня Республики Индия.