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Reuters: Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год

Reuters: Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год Разработка новейшей атомной подводной лодки ВМС США класса Columbia задерживается как минимум на год из-за перебоев в цепочках поставок.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 08:36
Reuters: Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год

Разработка новейшей атомной подводной лодки ВМС США класса Columbia задерживается как минимум на год из-за перебоев в цепочках поставок.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ВМС США.

По их словам, создание субмарины класса Columbia отстает от графика на 12-16 месяцев. Ввод новых подводных лодок в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2027 года, однако теперь будет сдвинут как минимум на год. Это в свою очередь вынудит американские ВМС продлить эксплуатацию атомных подлодок класса Ohio, в качестве замены которым и создаются подводные лодки Columbia.

Как заявили американские военные, они намерены, несмотря на задержки, оставить приоритетной разработку подлодок Columbia, поскольку она является частью "ядерной триады" США совместно с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и бомбардировщиками, способными нести ракеты и авиабомбы с ядерным зарядом.

Кроме того, на три года задерживается разработка нового поколения американских многоцелевых фрегатов и подводных лодок класса Virginia. Ввод в эксплуатацию нового авианосца класса Ford, намеченный на 2028 год, также задерживается на 18-26 месяцев.

Основными причинами задержек стали перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, а также нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы на этапе проектирования. "Мы по-прежнему наблюдаем негативную динамику оттока кадров в ряде регионов, в некоторых местах он вырос вдвое с начала пандемии, а в других - еще больше", - приводит Reuters слова вице-адмирала Джеймса Дауни.

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Версия на английском языке Reuters: Release of US Navy nuclear submarine Columbia delayed by 1 year

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