Reuters: ВВС Пакистана сбили по меньшей мере два индийских истребителя

Пакистанский истребитель китайского производства J-10 сбил в среду по меньшей мере два индийских военных самолета.

Пакистанский истребитель китайского производства J-10 сбил в среду по меньшей мере два индийских военных самолета.

Как передает Report , об этом агентству Reuters на условиях анонимности заявили два американских чиновника.

Согласно информации, Пакистан использовал самолет J-10 китайского производства для запуска ракет класса "воздух-воздух" по индийским истребителям, в результате чего было сбито по меньшей мере два из них. Другой источник указал, что по крайней мере один сбитый индийский самолет был истребителем Rafale французского производства.

При этом оба чиновника подтвердили, что пакистанские F-16 не были использованы в этом воздушном бою.

Гендиректор Межведомственной службы по связям с общественностью Минобороны Пакистана (ISPR) Ахмед Шариф Чаудхри заявил в среду, что пакистанские истребители сбили не менее пяти вражеских самолетов, в том числе три Rafale, один МиГ-29 и один Су-30 МКИ.

В Индии официально эти сообщения опровергли, однако представители местных органов заявили Reuters о крушении не менее трех индийских самолетов в контролируемом Нью-Дели Джамму и Кашмире.

Представитель ВВС Индии отказался комментировать информацию агентству.

Отметим, что Чэнду J-10 - всепогодный многоцелевой истребитель четвертого поколения китайского производства. Ряд экспертов классифицируют аппарат как 4+ поколения.

В настоящее время находятся на вооружении ВВС Китая и Пакистана, в феврале текущего года сообщалось о первых поставках модификации J-10CE в Египет.