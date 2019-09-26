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Reuters: власти США могут задержать выделение около $30 млн военной помощи Украине

Reuters: власти США могут задержать выделение около $30 млн военной

Администрация США рассчитывает, что, возможно, выделение порядка $30 млн из $250 млн направляемой Украине военной помощи в нынешнем финансовом году, который завершится в США уже на следующей неделе, будет задержано. 

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Они не смогли уточнить, связана ли задержка с принятым ранее решением Трампа заблокировать 390 млн долларов помощи Украине по линии Пентагона и Госдепартамента. 12 сентября эта помощь была разморожена.

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