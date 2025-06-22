Reuters: Вице-президент США выступил против вступления в войну с Ираном

В ходе телефонного разговора между руководством США и Израиля, который состоялся 19 июня, американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил против прямого участия Вашингтона в ирано-израильском конфликте.

В ходе телефонного разговора между руководством США и Израиля, который состоялся 19 июня, американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил против прямого участия Вашингтона в ирано-израильском конфликте.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

В разговоре, по данным агентства, принимали участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, глава Пентагона Пит Хегсет и Вэнс.

Reuters допускает, что могли быть и другие участники.

"Во время разговора вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с возражениями, заявив, что США не должны быть напрямую вовлечены в конфликт с Ираном, и предположил, что израильтяне собираются втянуть страну в войну", — говорится в материале.

В Белом доме не стали комментировать эту информацию.