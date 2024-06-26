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СМИ: В США началось заседание суда по делу Ассанжа

СМИ: В США началось заседание суда по делу Ассанжа Заседание суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).
Другие страны
26 июня 2024 г. 03:28
СМИ: В США началось заседание суда по делу Ассанжа

Заседание суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как отмечает агентство Associated Press, десятки представителей СМИ со всего мира собрались у здания суда, чтобы освещать ход заседания, однако в зал суда они не допускаются.

Ранее австралийский телеканал 9News сообщил, что Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд.

Напомним, что с 2019 года австралиец содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда он был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице. Более пяти лет Вашингтон добивается от Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить. Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də Culian Assanjın məhkəməsi başlayıb

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