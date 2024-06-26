СМИ: В США началось заседание суда по делу Ассанжа

Заседание суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

Заседание суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как отмечает агентство Associated Press, десятки представителей СМИ со всего мира собрались у здания суда, чтобы освещать ход заседания, однако в зал суда они не допускаются.

Ранее австралийский телеканал 9News сообщил, что Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд.

Напомним, что с 2019 года австралиец содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда он был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице. Более пяти лет Вашингтон добивается от Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить. Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.