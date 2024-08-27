Reuters: В результате обстрелов гражданской инфраструктуры Украины погибли как минимум 4 человека

Украина второй день подряд подвергается атаке на гражданскую инфраструктуру, в результате чего продолжает гибнуть гражданское население.

Как минимум четыре человека погибли в результате нескольких атак ракетами и беспилотниками по десяткам регионов Украины. ,

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Украины утром во вторник, на следующий день после крупнейшей за всю войну воздушной атаки со стороны РФ.

Сообщается, что один из ударов пришелся на гостиницу в украинском городе Кривой Рог, где погибло два человека, еще двое погибли в результате атаки дронов на Запорожье.

Также сообщается о нескольких взрывах в столице Украины Киеве.