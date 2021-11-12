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Reuters: В Нидерландах ожидается введение частичного локдауна

Reuters: В Нидерландах ожидается введение частичного локдауна Правительство Нидерландов намерено в эти выходные ввести частичный локдаун, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции в стране.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 11:51
Reuters: В Нидерландах ожидается введение частичного локдауна

Правительство Нидерландов намерено в эти выходные ввести частичный локдаун, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

С субботы бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Власти страны рекомендуют гражданам по возможности работать из дома. При этом школы, театры и кинотеатры останутся открытыми, сообщило агентство Reuters.

Число случаев заражения коронавирусом в стране, где проживает 17,5 млн человек, с конца сентября быстро нарастает. В четверг был отмечен антирекорд - около 16,3 тыс. за сутки. Около 85% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы от COVID-19.

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