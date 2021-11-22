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Reuters: В Афганистане банковская система переживает кризис

Reuters: В Афганистане банковская система переживает кризис В Афганистане люди массово начали снимать вклады, в связи с чем банковская система начала ощущать нехватку денег и ростом количества проблемных кредитов.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 12:31
Reuters: В Афганистане банковская система переживает кризис

В Афганистане люди массово начали снимать вклады, в результате банковская система начала ощущать нехватку денег и рост количества проблемных кредитов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Программа развития ООН предупреждает об угрозе полного краха банковской системы страны в случае продолжения тенденции. Это также может привести к росту числа беженцев.

В докладе организации говорится о том, что ситуацию усугубляет прекращение международного финансового потока после захвата власти движением "Талибан", замораживание счета исламской республики.

Агентство сообщает, что банковская система Афганистана зависела от иностранной валюты. Из общего объема эмитированной нацвалюты в 4 млрд долларов США только 500 тыс. находится в реальном обращении. Поэтому банки ввели ограничения на снятие средств со счетов.

В связи с этим предлагается привлечение международных финансовых институтов для внедрения системы страхования депозитов, а также предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам и принять меры по стимулированию ликвидности.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Əfqanıstan bank sistemi böhran içindədir"

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