Reuters: USAID заморозило проекты по поддержке Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.

Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

По их данным, среди замороженных проектов - оказание помощи в области здравоохранения, в том числе вакцинация детей, а также поддержка школ.

Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи.

По данным издания, всем сотрудникам Госдепартамента было предписано издать распоряжение "о прекращении работы" почти по всем "существующим грантам на иностранную помощь", однако, в распоряжении присутствовали и исключения. В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены.