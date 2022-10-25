Reuters: Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер

Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер.

Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер в возрасте 68 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Reuters.

"С глубокой печалью сообщаем о полученном сообщении от семьи бывшего министра обороны Эштона Картера о том, что он ушел из жизни в понедельник вечером в Бостоне в результате внезапного сердечного приступа в возрасте 68 лет", - говорится в публикации его бывшего представителя Питера Кука, которое на своей странице в Twitter опубликовала корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин.

Он возглавлял пост министра обороны США с 17 февраля 2015 по 20 января 2017 года.