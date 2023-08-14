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Reuters: У берегов Индонезии пропали без вести семь человек

Reuters: У берегов Индонезии пропали без вести семь человек Четыре австралийских туриста и три члена экипажа судна пропали без вести у восточного побережья Индонезии.
Другие страны
14 августа 2023 г. 17:56
Reuters: У берегов Индонезии пропали без вести семь человек

Четыре австралийских туриста и три члена экипажа судна пропали без вести у восточного побережья Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Спасатели сообщили о том, что четыре австралийских туриста и три члена экипажа пропали в понедельник у восточного побережья индонезийской провинции Ачех после того, как их деревянное скоростное судно потеряло связь в плохую погоду. Поиски продолжались в течение дня и прекратились с наступлением темноты. Однако спасатели заявили, что они продолжат поиски во вторник, утверждает агентство.

Пропавшие австралийцы были частью австралийской туристической группы численностью в 12 человек. Оставшиеся восемь австралийцев плыли в другом судне.

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