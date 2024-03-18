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Reuters: Трамп инициировал операцию ЦРУ в Китае с целью вызвать панику в правительстве

Reuters: Трамп инициировал операцию ЦРУ в Китае с целью вызвать панику в правительстве Спустя два года после вступления в должность президента США, Дональд Трамп приказал Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) начать тайную кампанию в китайских социальных сетях с целью формирования негативного общественного мнения против правительс
Другие страны
18 марта 2024 г. 15:47
Reuters: Трамп инициировал операцию ЦРУ в Китае с целью вызвать панику в правительстве

Спустя два года после вступления в должность президента США, Дональд Трамп приказал Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) начать тайную кампанию в китайских социальных сетях с целью формирования негативного общественного мнения против правительства страны.

Как сообщает Report, об этом агентству Reuters сообщили трое бывших американских чиновников, имевшие прямое отношение к строго секретной операции.

Источники рассказали, что в ЦРУ была создана небольшая команда оперативников, которые использовали фальшивые интернет-имена для распространения негативной информации о правительстве Си Цзиньпина, "сливая" унизительные сведения в зарубежные новостные издания.

По словам двух бывших чиновников, усилия внутри КНР были направлены на то, чтобы вызвать панику среди высшего руководства страны, вынудив правительство тратить ресурсы на борьбу с вторжениями в жестко контролируемое в Китае интернет-пространство.

"Мы хотели, чтобы они гонялись за призраками", - сказал Reuters один из них.

Источники утверждают, что операция ЦРУ является ответной мерой на долгосрочные тайные усилия Китая, направленные на расширение его глобального влияния.

Reuters отмечает, что во время своего президентства Дональд Трамп предлагал более жесткий ответ Китаю, чем его предшественники.

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Версия на азербайджанском языке “Reuters”: Tramp Çin hökumətində təşviş yaratmaq üçün MKİ əməliyyatının keçirilməsinə təşəbbüs göstərib
Версия на английском языке Exclusive: Trump launched CIA covert influence operation against China

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