Reuters: Страны G7 вводят санкции для повышения издержек РФ и тех, кто ее поддерживает

Cтраны Группы семи (G7) условились вводить дополнительные санкции и меры, чтобы повысить издержки России и тех, кто ее поддерживает, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Cтраны Группы семи (G7) условились вводить дополнительные санкции и меры, чтобы повысить издержки России и тех, кто ее поддерживает, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

На совместном заявлении лидеров "семерки" по Украине говорится о том, что страны G7 подтвердили приверженность оказанию Киеву "финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической" поддержки "столько, сколько потребуется".

Также в заявлении "семерки" содержится положительная оценка усилий, направленных на то, чтобы "Россия не могла использовать энергоносители в качестве оружия".

Помимо этого, в заявлении, как отмечается, повторяется требование к Москве "вывести войска с территории Украины" и указывается, что прочный мир может быть достигнут только таким образом.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.