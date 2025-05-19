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Reuters: Стармер обсудил Украину в разговоре с Трампом, Макроном, Мерцем и Мелони

Reuters: Стармер обсудил Украину в разговоре с Трампом, Макроном, Мерцем и Мелони Премьер-министр Великобритании Кир
Другие страны
19 мая 2025 г. 03:54
Reuters: Стармер обсудил Украину в разговоре с Трампом, Макроном, Мерцем и Мелони

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которого стороны обсудили конфликт в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что в преддверии разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая западные лидеры "обсудили необходимость безусловного прекращения огня" и призвали Москву "серьезно воспринимать мирные переговоры".

Кроме того, они заявили о готовности ввести новые санкции против России в том случае, если российское руководство "откажется серьезно вести переговоры о прекращении огня и мире".

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