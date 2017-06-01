США ужесточили правила выдачи въездных виз

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила проверки для выдачи американских виз, утвердив новую анкету для соискателей, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации Reuters, она включает ряд новых пунктов, в том числе просьбу указать имена, под которыми они зарегистрировали страницы в социальных сетях.

По новым правилам работники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их предыдущих заграничных паспортов, имена страниц в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также их подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и перемещениях по миру. Эти вопросы обозначены в анкете как необязательные, однако в ней указано, что отсутствие ответов может привести к задержке выдачи визы или к отказу в ней.