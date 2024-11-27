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Reuters: США призвали Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет

Reuters: США призвали Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 23:17
Reuters: США призвали Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет

США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.

Кака передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

"Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение возраста (призыва - ред.) для своих военных до 18 лет... Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат", - говорится в сообщении.

Он считает, что существенно изменить ситуацию на поле боя может мобилизация и увеличение численности ВСУ.

"Сейчас нам нужна рабочая сила. Русские на самом деле добиваются прогресса, устойчивого прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции в Курской области... Мобилизация и дополнительная рабочая сила могут сыграть существенную роль в настоящее время, если смотреть на поле боя сегодня", - отметил источник.

Напомним, что в апреле украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют.

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