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Reuters: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток

Reuters: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток Пентагон осуществляет переброску дополнительных истребителей на Ближний Восток из-за обмена ударами между Израилем и Ираном.
Другие страны
17 июня 2025 г. 21:22
Reuters: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток

Пентагон осуществляет переброску дополнительных истребителей на Ближний Восток из-за обмена ударами между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников из числа американских должностных лиц, речь идет, в частности, о самолетах F-16, F-22 и F-35. Отмечается, что переброска осуществляется в оборонительных целях.

В Пентагоне пока не подтвердили данную информацию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 июня в интервью телеканалу Fox News заявил, что США оказывают содействие израильским силам в отражении ответных ударов Ирана по еврейскому государству.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.

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