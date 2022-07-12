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Reuters: США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель

Reuters: США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель Власти США считают, что мировые цены на нефть могут вырасти до 140 долларов США за баррель, если Вашингтону не удастся добиться принятия его предложения об установлении предельной цены на российскую нефть и одновременного введения механизма, при котором Р
Другие страны
12 июля 2022 г. 09:22
Reuters: США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель

Власти США считают, что мировые цены на нефть могут вырасти до 140 долларов США за баррель, если Вашингтону не удастся добиться принятия его предложения об установлении предельной цены на российскую нефть и одновременного введения механизма, при котором РФ сможет заключать договоры на страхование и перевозку своей нефти только при условии, что ее цена не будет выше заданного максимума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентство Reuters сообщает в понедельник со ссылкой на неназванного представителя Минфина США.

Как напомнил чиновник, министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с главой Минфина Японии Сюнъити Судзуки, которая состоится во вторник в Токио, намерена обсудить введение потолка цен на российскую нефть. По словам американского чиновника, цель заключается в том, чтобы установить лимит цены на таком уровне, который не позволял бы Москве финансировать войну в Украине, но покрывал бы предельные производственные издержки, чтобы РФ сохраняла заинтересованность в экспорте нефти.

Как заявил при этом представитель администрации США, власти Японии выразили обеспокоенность по поводу возможности установления слишком низкого предела цен, но не стали отвергать потенциальный диапазон 40-60 долларов США за баррель.

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