Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ в проектах на Аляске

Администрация Соединенных Штатов обсуждала возможное использование российских атомных ледоколов для поддержки разработки газовых и СПГ-проектов на Аляске.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По его информации, обсуждение этого проекта велось между чиновниками Белого дома в рамках возможной сделки, которая может стать итогом встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В преддверии саммита газета The Daily Telegraph сообщала, что США намерены предложить России разработку сырьевых месторождений на Аляске.