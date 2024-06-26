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Reuters: США обеспокоены потерей базы на севере Нигера

Reuters: США обеспокоены потерей базы на севере Нигера Военным США стало труднее отслеживать ситуацию в области безопасности в Западной Африке из-за происходящего вывода американского контингента из Нигера.
Другие страны
26 июня 2024 г. 03:17
Reuters: США обеспокоены потерей базы на севере Нигера

Военным США стало труднее отслеживать ситуацию в области безопасности в Западной Африке из-за происходящего вывода американского контингента из Нигера.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного США, который принимает участие в проходящем в Ботсване заседании начальников штабов 35 стран Африки с участием представителей Объединенного комитета начальников штабов США и НАТО.

"Наша способность отслеживать угрозы ухудшилась из-за потери базы в Агадесе", - приводит агентство слова своего собеседника. На объекте США в Агадесе базируются в том числе ведущие разведку беспилотники. Правительство Нигера потребовало от Соединенных Штатов до 15 сентября 2024 года полностью вывести войска с территории государства. США утверждают, что база в Агадесе, расположенная на севере Нигера, позволяла им собирать информацию о действующих в регионе террористических группировках, которые могут представлять в будущем опасность для США и Европы.

"У них террористических структур есть потенциал стать такой угрозой по мере роста их численности, - заявил в ходе работы заседания командующий Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Майкл Лэнгли. - Но мы хотим иметь возможность отслеживать, чтобы увидеть, не приведет ли это к увеличению их потенциала".

Заседание завершится 26 июня.

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