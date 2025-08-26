Reuters: США могут ввести санкции против чиновников ЕС из-за цифровых услуг

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского союза или представителей европейских стран из-за реализации ими положений закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские чиновники провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе. В Вашингтоне еще не приняли окончательное решение о рестрикциях в отношении Брюсселя. Кроме того, остается неизвестным, о каких конкретно мерах идет речь и кого именно затронут потенциальные санкции.