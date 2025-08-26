О нас

Reuters: США могут ввести санкции против чиновников ЕС из-за цифровых услуг

26 августа 2025 г. 00:27
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского союза или представителей европейских стран из-за реализации ими положений закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские чиновники провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе. В Вашингтоне еще не приняли окончательное решение о рестрикциях в отношении Брюсселя. Кроме того, остается неизвестным, о каких конкретно мерах идет речь и кого именно затронут потенциальные санкции.

Версия на азербайджанском языке "Reuters": ABŞ rəqəmsal xidmətlərə görə Aİ rəsmilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər

