Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн

Вашингтонская администрация готовится предоставить Украине очередной пакет военной помощи на $725 млн.

Вашингтонская администрация готовится предоставить Украине очередной пакет военной помощи на $725 млн.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источника из числа должностных лиц США, в пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вооружения передадут Киеву со складов США.

Ранее издание Politico сообщало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).