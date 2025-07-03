Reuters: Reuters: США готовы возобновить экспорт этана в Китай

Вашингтон отменил ограничения на поставки в Китай этана - компонента природного газа, используемого в производстве пластмасс.

Вашингтон отменил ограничения на поставки в Китай этана - компонента природного газа, используемого в производстве пластмасс.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, американские компании получили от Минторга США разрешение грузить этан на суда, идущие в Китай. Однако для его выгрузки все еще потребуется отдельное разрешение Вашингтона. Как отмечает агентство, США всего несколько недель назад ввели лицензионные ограничения на поставки этана в Китай. Их отмена свидетельствует о прогрессе в урегулировании торговых споров между Пекином и Вашингтоном.

По данным Reuters, половина американского экспорта этана приходится на Китай, поэтому приостановка поставок не отвечала интересам ни одной из сторон. Сейчас в КНР направляются как минимум восемь судов с этаном, которые простаивали у побережья Мексиканского залива после введенных в июне ограничений.