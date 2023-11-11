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Reuters: Сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за желания Маска освоить Марс

Reuters: Сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за желания Маска освоить Марс Сотрудники американской космической компании SpaceX за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за амбиций ее руководителя Илона Маска.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 12:19
Reuters: Сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за желания Маска освоить Марс

Сотрудники американской космической компании SpaceX за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за амбиций ее руководителя Илона Маска. Бизнесмен хочет как можно скорее совершить полет на Марс и организовать там колонию с поселенцами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, многие из травм были серьезными или приводили к инвалидностям. В частности, более ста сотрудников SpaceX получили порезы или рваные раны, в 29 случаях речь шла о переломах костей и вывихах, в девяти о травмах головы - в том числе переломе черепа. В результате восьми несчастных случаев пострадавшим ампутировали конечности, семь человек повредили глаза, еще пять - получили ожоги.

Бывшие и нынешние сотрудники предприятия рассказали, что травмы являются следствием хаоса, из-за чего переутомленный и плохо обученный персонал вынужден не брать в расчет основные требования безопасности, чтобы не нарушить сжатые сроки, установленные Маском.

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