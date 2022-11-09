Reuters: Состояние Маска из-за покупки Twitter снизилось на $70 млрд

Состояние предпринимателя Илона Маска после появления первых сообщений о покупке компании Twitter сократилось на $70 млрд.

Состояние предпринимателя Илона Маска после появления первых сообщений о покупке компании Twitter сократилось на $70 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, сейчас состояние Маска оценивается в $194,8 млрд. Причина снижения связана с падением курса акций другой его компании — Tesla.

Инвесторы, как отмечается в публикации, опасаются, что предприниматель в настоящее время не уделяет достаточно сил и времени своему бизнесу в сфере электромобилей, а конкуренция в данной отрасли.

Напомним, что 27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке Twitter, а 8 ноября сообщил, что число пользователей социальной сети значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее приобрел.