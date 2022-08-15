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Reuters: Швейцария озвучила свою позицию по газовому плану ЕС

Reuters: Швейцария озвучила свою позицию по газовому плану ЕС На шестом месяце российского вторжения в Украину Швейцария может предотвратить нехватку энергии, присоединившись к плану Европейского союза по сокращению потребления газа на 15% этой зимой.
Другие страны
15 августа 2022 г. 06:32
Reuters: Швейцария озвучила свою позицию по газовому плану ЕС

На шестом месяце российского вторжения в Украину Швейцария может предотвратить нехватку энергии, присоединившись к плану Европейского союза по сокращению потребления газа на 15% этой зимой.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр энергетики Симонетта Соммаруга.

Соммаруга отметила, что призыв швейцарской комиссии по электроснабжению к домохозяйствам запастись свечами на случай отключения электроэнергии этой зимой стал "тревожным звонком для всех".

"Это, безусловно, имеет смысл. Федеральный совет примет решение", - отметила министр.

По словам министра, правительство начнет кампанию в этом направлении в ближайшие недели. Кроме того, Соммаруга отметила, что она будет настаивать на экономии отопления в общественных зданиях.

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