Reuters: Швейцария озвучила свою позицию по газовому плану ЕС

На шестом месяце российского вторжения в Украину Швейцария может предотвратить нехватку энергии, присоединившись к плану Европейского союза по сокращению потребления газа на 15% этой зимой.

На шестом месяце российского вторжения в Украину Швейцария может предотвратить нехватку энергии, присоединившись к плану Европейского союза по сокращению потребления газа на 15% этой зимой.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр энергетики Симонетта Соммаруга.

Соммаруга отметила, что призыв швейцарской комиссии по электроснабжению к домохозяйствам запастись свечами на случай отключения электроэнергии этой зимой стал "тревожным звонком для всех".

"Это, безусловно, имеет смысл. Федеральный совет примет решение", - отметила министр.

По словам министра, правительство начнет кампанию в этом направлении в ближайшие недели. Кроме того, Соммаруга отметила, что она будет настаивать на экономии отопления в общественных зданиях.