Reuters: Швейцария готова сотрудничать с Западом по антироссийским санкциям

Швейцария сотрудничает со странами Запада по вопросу антироссийских ограничений и не будет способствовать их обходу.

Швейцария сотрудничает со странами Запада по вопросу антироссийских ограничений и не будет способствовать их обходу.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства финансов США.

По его словам, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон на следующей неделе отправится в Швейцарию, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и борьбу с уклонением России от наложенных на нее санкций. Швейцария ясно дала понять, что не хочет выступать площадкой по обходу ограничительных мер, и сотрудничает с США и другими партнерами, добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что в четверг прошла встреча высокопоставленных чиновников из США, Великобритании и стран ЕС с представителями финансовых институтов, на которой обсуждалось предотвращение обхода Москвой мер экспортного контроля.

Отмечается, что чиновники также высказали опасения насчет раскола мировой экономики на геополитические блоки. По их мнению, частичная ответственность за фрагментацию лежит на Китае. "Очень во многом действия Китая сейчас ведут к закрытию его от мира и отделению от таких явлений, как ориентированная на рынок политика", - сказал представитель Минфина США.