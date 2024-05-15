Reuters: Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде

Личный самолет бывшего президента США Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту во Флориде.

Личный самолет бывшего президента США Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту во Флориде.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью 14 мая в отдаленной части международного аэропорта Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Во время руления Boeing 757 Трампа задел крылом находивший на стоянке бизнес-джет.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт столкновения, заявив что ведется его расследование, однако не сообщило, что самолет принадлежал Трампу.