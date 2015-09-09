​Reuters: Россия отправила морских пехотинцев в Сирию

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Россия участвует в военных операциях в Сирии.

Как передает Report, об этом заявляют источники Reuters.

Так, в вооруженных силах США агентству рассказали, что Москва отправила в Сирию два десантных корабля и дополнительное авиасудно. По словам военных, в арабской стране за последние сутки высадилось небольшое число российских морских пехотинцев.

Представители Пентагона не знают, каковы цели российских вооруженных сил в Сирии. По одной из версий, их задачей является подготовка посадочной полосы рядом с портовым городом Латакия, контролируемым сирийской армией.

Тем временем сразу три источника Reuters в Ливане утверждают, что российские войска участвуют в операции в Сирии. Один собеседник сообщил, что основная часть российских военных еще не прибыла на место. Другой заявил, что некоторое количество российских военных принимает участие в событиях в Сирии, но они еще не присоединились к основной борьбе с терроризмом. По словам третьего источника, россияне принимают непосредственное участие в военных операциях.

Напомним, госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил тревогу по поводу сообщений о предполагаемом усилении российского военного присутствия в Сирии.