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Reuters: Россия научилась закупать запчасти для самолетов в обход санкций

Reuters: Россия научилась закупать запчасти для самолетов в обход санкций Российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сума может не учитывать всех поставок.
Другие страны
23 августа 2023 г. 14:33
Reuters: Россия научилась закупать запчасти для самолетов в обход санкций

Российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать всех поставок.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.

Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, необходимых для поддержания самолета в летной годности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обыденных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

Таможенные записи показали, что детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан - ни одна из которых не одобрила западные санкции в отношении России.

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Версия на английском языке Reuters: Russia learned to buy parts for aircraft bypassing sanctions

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