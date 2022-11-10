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Reuters: Путин не поедет на саммит G20

Reuters: Путин не поедет на саммит G20 Саммит G20, который состоится на индонезийском Бали 15-16 ноября, пройдет без участия членов делегации из России, в том числе президента Владимира Путина.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 09:38
Reuters: Путин не поедет на саммит G20

Саммит G20, который состоится на индонезийском Бали 15-16 ноября, пройдет без участия президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представительства правительства Индонезии.

Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, в то время как сам российский президент может виртуально присоединиться к одной из встреч в рамках саммита, сообщил пресс-секретарь министра-координатора по морским делам и инвестициям Джоди Махарди.

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Версия на английском языке Reuters: Putin won’t attend G20 summit in Bali- 
Версия на азербайджанском языке Reuters: İndoneziya hakimiyyəti Putinin G20-də iştirak etməyəcəyini bəyan edib

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