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Reuters: Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии

Reuters: Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии.
Другие страны
14 января 2025 г. 02:48
Reuters: Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии

Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась копия документа.

По его данным, законопроект получил название Make Greenland Great Again Act - по аналогии с главным политическим лозунгом Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"). Авторами документа выступили члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер (оба - от штата Теннесси), по состоянию на утро 13 января его поддержали 10 законодателей.

Reuters информирует, что законопроект содержит пункт, согласно которому Трамп сразу после вступления в должность 20 января получит возможность "вступить в переговоры с Королевством Дания с целью приобретения Соединенными Штатами Гренландии". Кроме того, согласно законопроекту, Трамп в случае достижения договоренностей с Данией должен будет в течение пяти дней передать соответствующим комитетам Конгресса "соглашение, а также все сопутствующие материалы и дополнения".

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Konqresdəki respublikaçılar Qrenlandiyanı almaq üçün qanun layihəsi hazırlayıb

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