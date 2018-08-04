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    Reuters рассказал о тайном письме Генштаба России по Сирии в США

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Глава Генштаба России Валерий Герасимов направил письмо военному командованию США с предложениями о восстановлении Сирии. 

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма, с которым удалось ознакомиться.

    Отмечается, что письмо было отправлено еще 19 июля. Адресовано оно председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду.

    В тексте говорилось о восстановлении тех районов Сирии, которые находятся под контролем Дамаска.

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