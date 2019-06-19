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CМИ: Ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

​Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу, cообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

По данным местных правоохранительных органов, не менее двух человек получили ранения. Сообщается, что очевидцы слышали как минимум три взрыва на месте происшествия.

Как отмечает Reuters, в связи с произошедшим ExxonMobil планирует немедленно эвакуировать около 20 своих иностранных сотрудников. По данным агентства, в районе, где произошел инцидент, также находятся офисы таких нефтяных компаний, как Royal Dutch Shell и Eni.

Reuters со ссылкой на иракских властей также сообщает, что произошедшее никак не отразилось на текущих операциях по нефтедобыче и экспорту.

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