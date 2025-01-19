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Reuters предупредил об угрозе нового экономического кризиса в Европе

Reuters предупредил об угрозе нового экономического кризиса в Европе Восточная Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения конфликта в Украине.
Другие страны
19 января 2025 г. 23:12
Reuters предупредил об угрозе нового экономического кризиса в Европе

Восточная Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Это может произойти из-за возврата украинских рабочих домой. Это может усилить риски на рынке труда и способствовать росту инфляции.

"Демография — это риск, и разрешение конфликта на Украине усугубит его, поскольку некоторые из этих украинцев вернутся домой", — сказала управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Рюэ.

Отмечается, что около 4,3 млн граждан Украины нашли убежище в странах ЕС после февраля 2022 года и в случае мирного урегулирования могут возвращаться домой.

Ранее о демографической катастрофе в Украине писал журнал Der Spiegel.

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