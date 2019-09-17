Reuters: представители США и Китая могут провести встречу по вопросам торговли 19 сентября

Переговоры США и Китая по вопросам торговли на уровне заместителей главных переговорщиков начнутся 19 сентября, в Вашингтоне.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Отмечается, что данная встреча может стать подготовкой к консультациям на уровне главных переговорщиков, которые, как ожидается, пройдут в начале октября и в которых примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин, а также сам Лайтхайзер.

Другие детали предстоящей встречи в офисе Лайтхайзера не привели.