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Reuters: представители США и Китая могут провести встречу по вопросам торговли 19 сентября

Reuters: представители США и Китая могут провести встречу по вопросам

Переговоры США и Китая по вопросам торговли на уровне заместителей главных переговорщиков начнутся 19 сентября, в Вашингтоне. 

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Отмечается, что данная встреча может стать подготовкой к консультациям на уровне главных переговорщиков, которые, как ожидается, пройдут в начале октября и в которых примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин, а также сам Лайтхайзер.

Другие детали предстоящей встречи в офисе Лайтхайзера не привели.

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