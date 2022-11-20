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Reuters: Правящая коалиция Малайзии предварительно занимает третье место на выборах

Reuters: Правящая коалиция Малайзии предварительно занимает третье место на выборах Правящая коалиция Малайзии "Национальный фронт" под руководством премьер-министра Исмаила Сабри Якоба, по предварительным подсчетам, занимает третье место на выборах в нижнюю палату парламента.
Другие страны
20 ноября 2022 г. 01:17
Reuters: Правящая коалиция Малайзии предварительно занимает третье место на выборах

Правящая коалиция Малайзии "Национальный фронт" под руководством премьер-министра Исмаила Сабри Якоба, по предварительным подсчетам, занимает третье место на выборах в нижнюю палату парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, на данный момент подсчитаны голоса, отданные за 177 из 222 будущих членов нижней палаты. Из них 61 место предварительно получила оппозиционная коалиция "Альянс надежды" бывшего заместителя премьер-министра Анвара Ибрагима. На втором месте с отставанием в один мандат находится коалиция консервативного толка "Национальный альянс", которую возглавляет экс-премьер Мухиддин Яссин. "Национальный фронт" к настоящему моменту получил 24 места.

Как сообщает агентство, правящая коалиция опубликовала заявление, в котором сказано, что она принимает решение народа, однако пока не признает свое поражение. При этом "Национальный фронт" воспринимает результаты выборов как "сигнал от народа".

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