Reuters: Политическое насилие в США достигло наивысшего уровня с 1970-х годов

Политическое насилие в поляризованных Соединенных Штатах Америки достигло наивысшего уровня с 1970-х годов.

Политическое насилие в резко поляризованном американском обществе Соединенных Штатов Америки достигло наивысшего уровня с 1970-х годов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В отличие от 1970-х годов, в настоящее время большая часть насилия направлена на людей, а не на имущество, их в буквальном смысле убивают на почве разногласий.

Официальных данных о том, сколько американцев ежегодно погибает в результате этого нет, такое насилие даже не отслеживается в федеральных или местных данных о преступности. Однако, по меньшей мере шесть университетов и частных исследовательских групп документируют проблему в своих базах данных, основанных на новостных сообщениях, судебных протоколах, социальных сетях и заявлениях полиции.

"Некоторые из них включают насилие со стороны полиции и случайные преступления на почве ненависти. Другие исключают такие случаи. И среди относительно небольшого числа учреждений, отслеживающих насилие, большинство не публиковали исчерпывающих данных с 2020 года", - сообщает издание.

Многие политические атаки происходили на уровне местных сообществ, были направлены на местных политиков, активистов и случайных прохожих, и не привлекали особого внимания общественности. Даже те нападения, которые заканчивались летальным исходом или близким к нему, зачастую становились не более чем всплеском на национальных радарах.

Согласно Reuters, по мнению специалистов, политическое насилие подразумевает под собой инциденты, связанные с выборами или партийным политическим спором, продиктованные определенной идеологией. В общей сложности агентство задокументировало 140 физических нападений и ожесточенных столкновений с использованием огнестрельного оружия, ножей, перцовых баллончиков, автомобилей и кулачных боев.