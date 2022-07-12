Reuters: Оппозиция хочет инициировать вотум о доверии правительству Джонсона

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании намерена в течение дня инициировать вотум о доверии консервативному правительству премьер-министра Бориса Джонсона.

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании намерена в течение дня инициировать вотум о доверии консервативному правительству премьер-министра Бориса Джонсона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам источника в партии, голосование может состояться уже в среду.

На прошлой неделе лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что будет требовать проведения вотума, если Джонсон, 7 июля объявивший о намерении уйти в отставку, не покинет пост немедленно, не дожидаясь итогов выборов нового главы Консервативной партии.

В отличие от состоявшегося 6 июня вотума о доверии лично премьер-министру, в голосовании, которое инициируют лейбористы, будут участвовать все депутаты Палаты общин, а не только члены парламентской фракции тори. Чтобы вынести правительству вотум недоверия, необходимо простое большинство голосов. Оппозиции, настаивающей на проведении досрочных выборов в британский парламент, будет непросто добиться своей цели, так как консерваторам принадлежат 358 мандатов в 650-местной Палате общин.

По данным Би-би-си, вотум недоверия правительству означал бы его отставку и проведение всеобщих выборов, которые планировались на конец 2024 года. Альтернативой могло бы стать прямое вмешательство британского монарха, который после неблагоприятного для кабмина вотума мог бы попросить лидера оппозиции сформировать новое правительство. Однако в последний раз подобное происходило в 1924 году при дедушке Елизаветы II Георге V (1865-1936).