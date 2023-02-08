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Reuters: Около 300 тыс. человек покинули свои дома в Сирии из-за землетрясения

Reuters: Около 300 тыс. человек покинули свои дома в Сирии из-за землетрясения Более 298 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения в Сирии.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 17:31
Reuters: Около 300 тыс. человек покинули свои дома в Сирии из-за землетрясения

Более 298 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

Как отмечается в материале, в сообщениях о покинувших дома людях имеются в виду территории Сирии, которые находятся под контролем правительства страны, а не те, которые удерживаются другими группировками.

По словам министра окружающей среды Хусейна Махлуфа, приводимым агентством, для перемещенных лиц были открыты 180 приютов.

Ранее Министерство здравоохранения Сирии сообщало, что число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1 250, число пострадавших - до 2 054.

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