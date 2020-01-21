Reuters: новый тип коронавируса впервые выявлен в США

Новый тип коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, впервые диагностирован у человека, прибывшего из КНР в Соединенные Штаты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

По его данным, коронавирус выявлен в Сиэтле (штат Вашингтон). Это первый случай выявления данного вируса на территории США, отмечает агентство.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, случай выявлен в штате Вашингтон - заболевание диагностировано у мужчины в возрасте около 30 лет, недавно прилетевшего из Китая. Его состояние оценивается как стабильное.