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Reuters: Кризисная группа ЕС обсудит эскалацию российско-украинской войны

Reuters: Кризисная группа ЕС обсудит эскалацию российско-украинской войны Послы стран-членов Европейского союза приглашены на заседание рабочей группы по кризисному реагированию в понедельник, 26 сентября. На встрече, которая пройдет за закрытыми дверями в Брюсселе, обсудят опасения по поводу эскалации войны России против Украи
Другие страны
26 сентября 2022 г. 12:19
Reuters: Кризисная группа ЕС обсудит эскалацию российско-украинской войны

Послы стран-членов Европейского союза приглашены на заседание рабочей группы по кризисному реагированию в понедельник, 26 сентября. На встрече, которая пройдет за закрытыми дверями в Брюсселе, обсудят опасения по поводу эскалации войны России против Украины.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters.

Переговоры также коснутся продолжающихся "референдумов" на перешедших под контроль России территориях Украины.

Российские силы контролируют территорию в четырех восточноукраинских областях, которые составляют около 15% территории Украины и по площади примерно равны территории Португалии, отмечает Reuters.

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Версия на английском языке EU crisis response meeting to discuss developments in Russia

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