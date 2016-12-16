Reuters: Китай захватил подводный дрон США в международных водах

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Китайский военный корабль захватил американский автономный подводный дрон в Южно-Китайском море в международных водах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника в министерстве обороны США.

Отмечается, что это произошло 15 декабря, причем дрон был запущен с американского океанографического судна USNS Bowditch.

По данным агентства, подобный инцидент произошел впервые за долгое время. Дрон был пойман китайскими военными на северо-западе от залива Субик-Бей.