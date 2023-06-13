Reuters: Китай развивает возможность кибератак на инфраструктуру США

Китай инвестирует в способность киберспециалистов атаковать критически важную инфраструктуру США в случае конфликта этих стран.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли.
По ее словам, хакеры могут атаковать такие сферы как водоснабжение, железнодорожное сообщение.
"Я думаю, что это реальная угроза, к которой мы должны быть готовы, нужно сосредоточиться и повысить устойчивость к ней", - сказала она.
Истерли предупредила, что американцам нужно быть готовыми к вероятности того, что китайские хакеры смогут обойти их защиту и нанесут ущерб инфраструктуре.
"Учитывая огромный характер угрозы со стороны китайских государственных деятелей, учитывая размер их возможностей, учитывая, сколько ресурсов и усилий они вкладывают в это, нам будет очень и очень трудно предотвратить сбои", - подчеркнула директор Агентства.