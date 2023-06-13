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Reuters: Китай развивает возможность кибератак на инфраструктуру США

Reuters: Китай развивает возможность кибератак на инфраструктуру США Китай инвестирует в способность киберспециалистов атаковать критически важную инфраструктуру США в случае конфликта этих стран.
Другие страны
13 июня 2023 г. 08:46
Reuters: Китай развивает возможность кибератак на инфраструктуру США

Китай инвестирует в способность киберспециалистов атаковать критически важную инфраструктуру США в случае конфликта этих стран.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли.

По ее словам, хакеры могут атаковать такие сферы как водоснабжение, железнодорожное сообщение.

"Я думаю, что это реальная угроза, к которой мы должны быть готовы, нужно сосредоточиться и повысить устойчивость к ней", - сказала она.

Истерли предупредила, что американцам нужно быть готовыми к вероятности того, что китайские хакеры смогут обойти их защиту и нанесут ущерб инфраструктуре.

"Учитывая огромный характер угрозы со стороны китайских государственных деятелей, учитывая размер их возможностей, учитывая, сколько ресурсов и усилий они вкладывают в это, нам будет очень и очень трудно предотвратить сбои", - подчеркнула директор Агентства.

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Çin ABŞ infrastrukturuna kiberhücumlar ehtimalını inkişaf etdirir

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