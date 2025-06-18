Reuters: Келлог готовится в скором времени провести встречу с Лукашенко

Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Минск и провести встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Минск и провести встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, речь идет о первой за многие годы встрече американского чиновника с белорусским лидером. Темы потенциального разговора неясны, хотя Келлог в частном порядке представлял поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение конфликта в Украине, проинформировали собеседники агентства.

Госдепартамент и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Келлог и Белый дом не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Планирование таких поездок требует тщательных консультаций, и не исключено, что планы могут измениться и встреча может быть перенесена или даже отменена. По версии источников Reuters в администрации США, американские власти обсуждают способы вывести Минск из сферы влияния Москвы в орбиту Вашингтона, хотя бы в незначительной степени.