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Reuters: Келлог готовится в скором времени провести встречу с Лукашенко

Reuters: Келлог готовится в скором времени провести встречу с Лукашенко Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Минск и провести встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Другие страны
18 июня 2025 г. 07:53
Reuters: Келлог готовится в скором времени провести встречу с Лукашенко

Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Минск и провести встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, речь идет о первой за многие годы встрече американского чиновника с белорусским лидером. Темы потенциального разговора неясны, хотя Келлог в частном порядке представлял поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение конфликта в Украине, проинформировали собеседники агентства.

Госдепартамент и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Келлог и Белый дом не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Планирование таких поездок требует тщательных консультаций, и не исключено, что планы могут измениться и встреча может быть перенесена или даже отменена. По версии источников Reuters в администрации США, американские власти обсуждают способы вывести Минск из сферы влияния Москвы в орбиту Вашингтона, хотя бы в незначительной степени.

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Версия на английском языке Trump's Ukraine envoy to meet Belarus' Lukashenko
Версия на азербайджанском языке Trampın xüsusi nümayəndəsi Lukaşenko ilə görüşmək niyyətindədir

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