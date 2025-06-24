Reuters: Израиль намерен вскоре завершить операцию против Ирана

Израиль намерен в ближайшее время завершить операцию против Ирана и уведомил об этом США.

Израиль намерен в ближайшее время завершить операцию против Ирана и уведомил об этом США.

Как передает Report , об этом Reuters сообщает со ссылкой на израильских официальных лиц.

Согласно информации, в Тель-Авиве ищут наилучшую стратегию для завершения операции с учетом предотвращения ответных ударов. По словам одного из источников агентства, командование Армии обороны Израиля считает, что близко к достижению своих целей.

Официальные лица и аналитики сообщили Reuters, что Израиль рассчитал момент для нанесения внезапного удара по Ирану, но не может контролировать завершение боевых действий, поэтому существует риск втягивания в войну на истощение, если Тегеран решит продолжить атаки.