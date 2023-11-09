Reuters: "Хезболла" обладает арсеналом мощных российских противокорабельных ракет

Ливанская группировка "Хезболла" обладает арсеналом дальнобойных российских противокорабельных ракет, которые могут быть применены против американских военных кораблей в Средиземном море.

Ливанская группировка "Хезболла" обладает арсеналом дальнобойных российских противокорабельных ракет, которые могут быть применены против американских военных кораблей в Средиземном море.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что американские корабли его не пугают, а у группировки есть "четкий план по их уничтожению" в случае эскалации конфликта.

Два источника Reuters в Ливане, знакомые с возможностями "Хезболлы", сказали, что Насралла имел в виду значительно возросший потенциал группировки, который включает ракету российского производства "Яхонт" (П-800 "Оникс") с дальностью действия 300 км.

СМИ и аналитики сообщали, что "Хезболла" приобрела эти ракеты в Сирии. Сама группировка при этом никогда не подтверждала наличие у нее подобного оружия. Пресс-служба "Хезболлы" не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Вашингтон заявлял, что американский контингент в Средиземном море, состоящий из двух авианосцев и вспомогательных кораблей, призван предотвратить распространение конфликта, однако "Хезболла" воспринимает действия США как прямую угрозу, отмечает агентство.