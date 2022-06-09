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Reuters: Генсек НАТО заразился опоясывающим лишаем

Reuters: Генсек НАТО заразился опоясывающим лишаем Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил запланированные визиты в Берлин и Бухарест из-за заражения опоясывающим лишаем и проведет запланированные переговоры удаленно.
Другие страны
9 июня 2022 г. 12:34
Reuters: Генсек НАТО заразился опоясывающим лишаем
Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил запланированные визиты в Берлин и Бухарест из-за заражения опоясывающим лишаем и проведет запланированные переговоры удаленно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Генеральный секретарь совершит свой запланированный визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично", - сказал официальный представитель НАТО агентству. "У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома".

Генсек получил положительный результат теста на COVID-19 еще в середине мая.

Во время запланированного визита в Берлин Йенс Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в четверг. В пятницу генсек НАТО планировал посетить Бухарест, где должен был встретиться с лидерами Румынии, Польши и Венгрии.

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Версия на английском языке Reuters: NATO secretary general diagnosed with shingles

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