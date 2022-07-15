Еврокомиссия планирует незначительно смягчить часть санкций против РФ

Сегодня Еврокомиссия (ЕК) планирует внести некоторые изменения в режим санкций в отношении России для упрощения экспорта российского продовольствия и зерна.

Сегодня Еврокомиссия (ЕК) планирует внести некоторые изменения в режим санкций в отношении России для упрощения экспорта российского продовольствия и зерна.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, ЕК также намерена ввести новые антироссийские санкции, которые коснутся золота, химикатов и машиностроения.

Отметим, что США также объявили о смягчении в определенной степени некоторых санкций против РФ, в частности транзакции в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины и прочие.